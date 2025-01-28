В игру EA SPORTS WRC добавлены новые автомобили и трассы

Разработчики Codemasters выпустили набор контента Le Maestros для игры EA SPORTS WRC, погрузитесь в золотую эпоху ралли. Набор Le Maestros отдает дань уважения французскому лидерству в ралли с конца 1990-х до 2010-х. Добавлено 6 трасс в Монте-Карло и Португалии, семь классических машин и культовые раскраски.

НОВЫЕ ТРАССЫ:

Монте-Карло — прокатитесь по увлекательным новым трассам Монте-Карло, где вас ждут крутые S-образные изгибы, откосы, узкие мосты, классические «шпильки» и динамический ландшафт.

Поверхность: асфальт/лед

Бриансонне — Антрево (14,3 км)

Антрево — Бриансонне (13,7 км)

Ле-Веньер (6,9 км)

Парбьу (6,2 км)

Ле-Шан (7,4 км)

Пертю (7,4 км)

Португалия — новые трассы в Португалии, и среди них — живописная трасса Фафи с захватывающими трамплинами и ошеломляющими видами.

Поверхность: гравий.

Фафи (11,3 км)

Вила Пока (11 км)

Барбоза (5,7 км)

Пасуш (5,5 км)

Вилела (5,5 км)

Руйвайнш (5,5 км)

НОВЫЕ МАШИНЫ: