В игру EA SPORTS WRC добавлены новые автомобили и трассы

Разработчики Codemasters выпустили набор контента Le Maestros для игры EA SPORTS WRC, погрузитесь в золотую эпоху ралли. Набор Le Maestros отдает дань уважения французскому лидерству в ралли с конца 1990-х до 2010-х. Добавлено 6 трасс в Монте-Карло и Португалии, семь классических машин и культовые раскраски.
НОВЫЕ ТРАССЫ:
Монте-Карло — прокатитесь по увлекательным новым трассам Монте-Карло, где вас ждут крутые S-образные изгибы, откосы, узкие мосты, классические «шпильки» и динамический ландшафт.
Поверхность: асфальт/лед
- Бриансонне — Антрево (14,3 км)
- Антрево — Бриансонне (13,7 км)
- Ле-Веньер (6,9 км)
- Парбьу (6,2 км)
- Ле-Шан (7,4 км)
- Пертю (7,4 км)
Португалия — новые трассы в Португалии, и среди них — живописная трасса Фафи с захватывающими трамплинами и ошеломляющими видами.
Поверхность: гравий.
- Фафи (11,3 км)
- Вила Пока (11 км)
- Барбоза (5,7 км)
- Пасуш (5,5 км)
- Вилела (5,5 км)
- Руйвайнш (5,5 км)
НОВЫЕ МАШИНЫ:
- Citroën Xsara Kit Car
- Peugeot 206 S1600
- Citroën C2 R2 Max
- Citroën C3 WRC 2018
- Citroën DS3 WRC 2012
- Volkswagen Polo R WRC 2013
- Mini Countryman Rally Edition