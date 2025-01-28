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EA Sports WRC 03.11.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.1 82 оценки

В игру EA SPORTS WRC добавлены новые автомобили и трассы

Pavel Rally
Новости

Разработчики Codemasters выпустили набор контента Le Maestros для игры EA SPORTS WRC, погрузитесь в золотую эпоху ралли. Набор Le Maestros отдает дань уважения французскому лидерству в ралли с конца 1990-х до 2010-х. Добавлено 6 трасс в Монте-Карло и Португалии, семь классических машин и культовые раскраски.

НОВЫЕ ТРАССЫ:

Монте-Карло — прокатитесь по увлекательным новым трассам Монте-Карло, где вас ждут крутые S-образные изгибы, откосы, узкие мосты, классические «шпильки» и динамический ландшафт.

Поверхность: асфальт/лед

  • Бриансонне — Антрево (14,3 км)
  • Антрево — Бриансонне (13,7 км)
  • Ле-Веньер (6,9 км)
  • Парбьу (6,2 км)
  • Ле-Шан (7,4 км)
  • Пертю (7,4 км)

Португалия — новые трассы в Португалии, и среди них — живописная трасса Фафи с захватывающими трамплинами и ошеломляющими видами.

Поверхность: гравий.

  • Фафи (11,3 км)
  • Вила Пока (11 км)
  • Барбоза (5,7 км)
  • Пасуш (5,5 км)
  • Вилела (5,5 км)
  • Руйвайнш (5,5 км)

НОВЫЕ МАШИНЫ:

  • Citroën Xsara Kit Car
  • Peugeot 206 S1600
  • Citroën C2 R2 Max
  • Citroën C3 WRC 2018
  • Citroën DS3 WRC 2012
  • Volkswagen Polo R WRC 2013
  • Mini Countryman Rally Edition
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