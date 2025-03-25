В игру EA SPORTS WRC добавлены новые автомобили и трассы

Вышло второе дополнение Hard Chargers для гоночной игры EA SPORTS WRC, чтобы вы могли прочувствовать всю суть ралли! Найдите свой предел на 6 новых трассах в Швеции и Греции: вас ждет 6 новых машин из разряда легендарной классики, 18 новых раскрасок и 16 эксклюзивных моментов.
Швеция: трасса Умео. Эта быстрая техничная трасса содержит длинные прямые отрезки, крутые повороты, стратегически расположенные неровности, отрезки между деревьями и на вырубках, тоннель под основной дорогой и кросс-финиш.
- Поверхность: снег
- Умео (10,8 км)
- Обака (10,8 км)
- Эрсмарк (10,1 км)
- Эрсбуда (10 км)
- Спринт Умео (5,2 км)
- Хага (5 км)
Греция: трасса Харвати. Сложная горная трасса с извилистым началом и пересечением реки — так что готовьтесь к брызгам, а также к скалистым, грязным и каменистым поверхностям. Вас ожидают изменения ширины, крутые участки возле фермерских построек, откосы, плотно заложенные петли и придорожные деревья.
- Поверхность: гравий
- Харвати (14,1 км)
- Писия (14,2 км)
- Дросопийи (8,8 км)
- Перахора (8,8 км)
- Ирини (8,3 км)
- Посидония (8,2 км)
НОВЫЕ МАШИНЫ:
- Ford Escort RS1600 MK1
- Opel Corsa Rally4
- Renault Clio Rally4
- Renault Clio Rally3
- Hyundai i20 Coupe WRC ‘21
- Ford Focus WRC ‘99