В игру EA SPORTS WRC добавлены новые автомобили и трассы

Вышло второе дополнение Hard Chargers для гоночной игры EA SPORTS WRC, чтобы вы могли прочувствовать всю суть ралли! Найдите свой предел на 6 новых трассах в Швеции и Греции: вас ждет 6 новых машин из разряда легендарной классики, 18 новых раскрасок и 16 эксклюзивных моментов.

Швеция: трасса Умео. Эта быстрая техничная трасса содержит длинные прямые отрезки, крутые повороты, стратегически расположенные неровности, отрезки между деревьями и на вырубках, тоннель под основной дорогой и кросс-финиш.

Поверхность: снег

Умео (10,8 км)

Обака (10,8 км)

Эрсмарк (10,1 км)

Эрсбуда (10 км)

Спринт Умео (5,2 км)

Хага (5 км)

Греция: трасса Харвати. Сложная горная трасса с извилистым началом и пересечением реки — так что готовьтесь к брызгам, а также к скалистым, грязным и каменистым поверхностям. Вас ожидают изменения ширины, крутые участки возле фермерских построек, откосы, плотно заложенные петли и придорожные деревья.

Поверхность: гравий

Харвати (14,1 км)

Писия (14,2 км)

Дросопийи (8,8 км)

Перахора (8,8 км)

Ирини (8,3 км)

Посидония (8,2 км)

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