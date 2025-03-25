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EA Sports WRC 03.11.2023
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.2 90 оценок

В игру EA SPORTS WRC добавлены новые автомобили и трассы

Pavel Rally Pavel Rally

Вышло второе дополнение Hard Chargers для гоночной игры EA SPORTS WRC, чтобы вы могли прочувствовать всю суть ралли! Найдите свой предел на 6 новых трассах в Швеции и Греции: вас ждет 6 новых машин из разряда легендарной классики, 18 новых раскрасок и 16 эксклюзивных моментов.

Швеция: трасса Умео. Эта быстрая техничная трасса содержит длинные прямые отрезки, крутые повороты, стратегически расположенные неровности, отрезки между деревьями и на вырубках, тоннель под основной дорогой и кросс-финиш.

  • Поверхность: снег
  • Умео (10,8 км)
  • Обака (10,8 км)
  • Эрсмарк (10,1 км)
  • Эрсбуда (10 км)
  • Спринт Умео (5,2 км)
  • Хага (5 км)

Греция: трасса Харвати. Сложная горная трасса с извилистым началом и пересечением реки — так что готовьтесь к брызгам, а также к скалистым, грязным и каменистым поверхностям. Вас ожидают изменения ширины, крутые участки возле фермерских построек, откосы, плотно заложенные петли и придорожные деревья.

  • Поверхность: гравий
  • Харвати (14,1 км)
  • Писия (14,2 км)
  • Дросопийи (8,8 км)
  • Перахора (8,8 км)
  • Ирини (8,3 км)
  • Посидония (8,2 км)

НОВЫЕ МАШИНЫ:

  • Ford Escort RS1600 MK1
  • Opel Corsa Rally4
  • Renault Clio Rally4
  • Renault Clio Rally3
  • Hyundai i20 Coupe WRC ‘21
  • Ford Focus WRC ‘99
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