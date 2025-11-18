Состоялся первый публичный релиз OpenE2140 - ремейка классической стратегии Earth 2140 на движке OpenRA

Состоялся выход первой публичной версии модификации OpenE2140, которая представляет собой воссоздание игры Earth 2140 на базе современного свободного движка OpenRA. Этот релиз демонстрирует потенциал платформы для адаптации старых игр под современные системы.

Текущая сборка классифицируется разработчиками как альфа-версия раннего доступа, что подразумевает неполную готовность продукта. Ключевой особенностью на данный момент является отсутствие искусственного интеллекта, из-за чего режим сражения с компьютером пока недоступен. Весь фокус внимания в этой версии смещен на многопользовательские баталии. Создатели проекта уже запустили выделенные серверы для игры по сети, которые физически расположены в Чехии.

Авторы объяснили свое решение выпустить игру без одиночного режима сложностью адаптации ИИ под специфические механики Earth 2140, в частности под систему строительства баз. В своем обращении разработчики отметили, что понимают возможное разочарование игроков, так как оригинал был преимущественно одиночной игрой. Тем не менее, они посчитали важным сначала реализовать основные геймплейные функции, здания и юнитов. Команда уверена, что сетевой режим будет интересен сообществу, поскольку функциональный мультиплеер был только в старой DOS-версии стратегии, а издания для Windows выходили без него и никогда не получали официальных обновлений с этой функцией.

Проект OpenE2140 предлагает ряд улучшений по сравнению с оригиналом. Игроков ждет переработанный интерфейс, напоминающий современные части Command & Conquer, а также новые игровые возможности, такие как очереди производства юнитов, боевые стойки и автоматический ремонт. Для запуска модификации пользователям потребуются файлы лицензионной копии оригинальной игры, которую можно приобрести в популярных цифровых магазинах GOG или Steam. Разработка продолжается, и в будущем планируется полное воссоздание всех аспектов классической стратегии.