Rising Tide Publishing выпустит шутер-рогалик Earth Atlantis Abyss в Steam в первом квартале 2027 года

Rising Tide Publishing объявила, что Earth Atlantis Abyss выйдет на ПК (Steam) в первом квартале 2027 года. Разработкой занимаются Pixel Ferret и Excentrics Studio.

Игра представляет собой шутер-рогалик, основанный на мире серии Earth Atlantis. Игроку предстоит стать 17-летним капитаном Пифелем и отправиться в глубины океана на старой подводной лодке деда, чтобы проследить его путь - три года назад дед пропал без вести. Чтобы разгадать тайну исчезновения, игроку придётся спуститься в суровые глубины.

Подводный мир игры состоит из семи слоёв, и чем глубже уровень, тем гуще тьма. Свет - ценный ресурс, поэтому в исследовании придётся опираться на прожектор подводной лодки. В конце каждого слоя ждут боссы в фирменном стиле серии - с плотным потоком пуль. Всего игрокам будет противостоять восемь боссов.

Между боями появляются головоломки: нужно разложить снаряжение по ограниченному инвентарю-сетке на борту. Игрок размещает оружие, двигатели, дроны и модули корпуса, объединяет одинаковые детали для повышения уровня и комбинирует предметы, полученные с боссов, чтобы создать разное оружие и усилить лодку. Также придётся следить за теплом и электроэнергией, ведь ключ к победе в стратегической сборке билда.

Кроме того, игра поддерживает локальный кооператив с общим экраном и онлайн-кооператив.