D3 Publisher запустила сайт, посвященный 20-летию серии Earth Defense Force ©

Компания D3 Publisher запустила сайт, посвященный 20-летию серии Earth Defense Force (на английском и японском языках), а также выпустила трейлер, посвященный истории серии.

Первая часть серии Earth Defense Force, известная как Monster Attack на западе и Simple 2000 Series Vol. 31: The Chikyuu Boueigun в Японии, вышла для PlayStation 2 26 июня 2003 года в Японии.

Вот сообщение от издательства D3 по случаю 20-летия серии:

Начиная с 26 июня 2003 года, серия Earth Defense Force празднует в этом году свое 20-летие, начиная с The Earth Defense Force, выпущенной в рамках линейки SIMPLE 2000 Series. Давайте посмотрим на историю всех игр Earth Defense Force, вплоть до последней нумерованной игры: Earth Defense Force 6. С какой игры вы вступили в ряды Сил обороны Земли? В этом специальном видеоролике вы вспомните эту историю и воспоминания. Спасибо вам, поклонники Earth Defense Force, за все, что вы сделали. Мы продолжим защищать Землю в грядущие дни. EDF! EDF!

Смотрите трейлер ниже.