Earth Defense Force 6 больше не требует учетной записи Epic Games для сетевой игры

Когда вышла Earth Defense Force 6, она требовала учетная запись Epic Games для сетевой игры. Это требование разочаровало многих геймеров на ПК, что отражено в обзорах Steam. Недавно разработчики из SANDLOT выпустила патч, который убирает необходимость в учетной записи Epic Games.

Благодаря этому обновлению геймерам на ПК больше не придется использовать учетную запись Epic Games для прохождения сетевых миссий. Более того, теперь вы можете отвязать свои учетные записи EGS и Steam, если хотите.