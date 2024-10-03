Earth Defense Force 6 больше не требует учетной записи Epic Games для сетевой игры

Когда вышла Earth Defense Force 6, она требовала учетная запись Epic Games для сетевой игры. Это требование разочаровало многих геймеров на ПК, что отражено в обзорах Steam. Недавно разработчики из SANDLOT выпустила патч, который убирает необходимость в учетной записи Epic Games.
Благодаря этому обновлению геймерам на ПК больше не придется использовать учетную запись Epic Games для прохождения сетевых миссий. Более того, теперь вы можете отвязать свои учетные записи EGS и Steam, если хотите.
игры и не должны требовать
антимонопольщики не хотят проверить тима свина на каком основании он заставляет всех регаться в своей помойке ради сетевой игры?
а то как он валит какие эппл и гугл плохие, а сам типа хороший такой, а по факту гнильё ещё то
раньше покупали в любых магазинах игры и играли вместе без проблем
теперь из-за тима свина в части игр купленных в стиме, надо регаться в егс чтобы поиграть
ни разу не навязывание
Осталось ценник полояльнее дождаться :)