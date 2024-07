Earth Defense Force 6 дебютировала на четвертом месте в чарте продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 23 по 30 июля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Earth Defense Force 6 стала третьей, среди самых продаваемых игр Steam - удивительный результат для нового эпизода серии экшен-шутеров Sandlot, которая всегда была нишевым продуктом.

По сравнению с предыдущей неделей самым продаваемым товаром по-прежнему остается Steam Deck, за ним по количеству игр следуют Elden Ring и Call of Duty, в то время как No Man's Sky опустилась на пятое место, а Dead by Daylight - на шестое.

Вернемся к сюрпризу в виде Earth Defense Force 6, которая, несмотря на ревью-бомбинг в Steam из-за требования привязать аккаунт Epic Games Store, смогла дебютировать так высоко в цифровой платформе Valve.

Игра является прямым продолжением Earth Defense Force 5 и вновь представляет привычную для поклонников серии формулу экшена с возможностью выбора различных классов персонажей и противостояния полчищам гигантских насекомых из космоса.