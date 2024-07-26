Earth Defense Force 6 разгромили в Steam за требование использовать аккаунт Epic Games

Earth Defense Force 6 подвергается ревьюбомбингу в Steam из-за требования зарегистрировать аккаунт Epic Games, чтобы играть по сети.

На момент написания статьи игра получила в Steam 1 430 отрицательных отзывов, а поскольку она только что вышла, то в очереди за ней стоит немало разгневанных игроков.

В большинстве отрицательных отзывов говорится о необходимости регистрации аккаунта Epic Games, чтобы играть в любой из сетевых режимов Earth Defense Force 6, а также о том, что игроки должны установить Epic Online Services, чтобы играть в игру вообще. Хотя есть и другие, которые критикуюют игру за ее неудовлетворительное техническое состояние. Впрочем, это вполне закономерно, когда речь идет об играх серии EDF.

Разработчик Sandlot и издатель D3Publisher ранее сегодня обратились к сообществу Steam, чтобы ответить на критику. Студия приносит извинения за «недостаток предварительного уведомления»; игрокам, очевидно, не сказали, что для игры по сети необходимо зарегистрировать аккаунт Epic.

Кроме того, обе студии отмечают, что регистрация аккаунта Epic «обычно» требуется только один раз, и игроки могут свободно играть по сети, не заходя в него каждый раз. Хотя споры с Epic могли омрачить настроение D3Publisher и Sandlot, обе студии могут утешиться тем фактом, что Earth Defense Force 6 - самая успешная игра в серии, когда речь заходит о количестве игроков.

На момент написания статьи 24-часовой пик количества игроков в Steam для EDF 6 составил 17 690, что в два раза больше, чем у Earth Defense Force 5 (8 416). Другие игры серии Earth Defense Force не могут сравниться с этими показателями.