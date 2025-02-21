Продажи Earth Defense Force 6 превысили 600 000 копий

Продажи игры Earth Defense Force 6 продолжает расти, и недавно было объявлено, что общий тираж игры превысил 600 000 копий по всему миру. Разработчики из Sandlot и издатель D3 подтвердили это достижение, которое стало возможным благодаря успешному запуску игры на PlayStation 5 и PlayStation 4 в августе 2022 года, а затем — на PC в июле 2024 года.

При этом в Японии игра дебютировала 25 августа 2022 года, и за пять месяцев с сентября 2024 года был продан дополнительный объем в 50 000 копий. Earth Defense Force 6 продолжает привлекать фанатов динамичным геймплеем и эпическими битвами с инопланетными захватчиками.