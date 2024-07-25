Состоялся релиз футуристического шутера Earth Defense Force 6

Издательство D3Publisher официально представило долгожданную игру Earth Defense Force 6 для PlayStation 4, PlayStation 5 и PC. В этом веселом шутере игроки окажутся в роли солдата, которому предстоит защищать Землю от нашествия инопланетян.

Действие игры разворачивается спустя три года после событий Earth Defense Force 5, когда человечество оказалось на грани краха. Игрокам предстоит сразиться с колоссальными насекомоподобными существами, огромными роботами и потусторонними угрозами, чтобы защитить то, что осталось от цивилизации.

Earth Defense Force 6 предлагает множество вариантов игры, включая кооперативный мультиплеер и напряженные одиночные испытания. Благодаря фирменному сочетанию взрывного экшена, абсурдно огромных врагов и ощущения запредельного веселья игра обещает подарить незабываемые впечатления как поклонникам серии, так и новичкам.