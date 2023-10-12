Западная версия Earth Defense Force 6 выйдет весной 2024 года для ПК и консолей PlayStation

Продолжение знаменитой серии шутеров от третьего лица, в которой вы сражаетесь против инопланетного вторжения. Три года прошло с тех пор, как вы одержали победу над пришельцами в Earth Defense Force 5. Но враг не сдался и вернулся с новыми силами и монстрами. Вам придётся использовать разнообразное оружие и технику, а также работать в команде с другими бойцами, чтобы отбить атаку.

Вы можете играть в одиночку или с друзьями в кооперативном режиме до четырёх человек. На выбор доступно четыре класса персонажей, каждый из которых имеет свои особенности и способности. В игре можно настраивать своё снаряжение и оружие, а также разблокировать новые возможности по ходу прохождения.