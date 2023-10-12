Западная версия Earth Defense Force 6 выйдет весной 2024 года для ПК и консолей PlayStation

Компания D3 Publisher объявила о том, что весной 2024 года Earth Defense Force 6 выйдет для консолей PlayStation и ПК через Steam, а вскоре после этого - через Epic Games Store.
Earth Defense Force 6 впервые вышла для PlayStation 5 и PlayStation 4 в конце августа 2022 г. в Японии. Как было объявлено ранее, Clouded Leopard Entertainment также выпустит версии для PlayStation 5 и PlayStation 4 в Азии с поддержкой английского языка в 2024 году.
Earth Defense Force 6 (EDF 6) - это шутер от третьего лица с элементами экшена. Игра является частью серии Earth Defense Force, известной своими необычными и аркадными битвами против инопланетных захватчиков и огромных монстров.
В Earth Defense Force 6, игроки берут на себя роль солдата Earth Defense Force и сражаются с различными врагами, включая инопланетных пришельцев и огромных насекомых, используя широкий арсенал оружия, боевых мехов и других средств. Игра предлагает разнообразные миссии, включая защиту городов, разрушение вражеских сил, исследование окружающей среды и другие задачи.
так это же трешак какойто