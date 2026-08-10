В Steam состоялся выход в ранний доступ гибридного симулятора колонии и шутера Pax Autocratica

Студия Multiverse официально выпустила в раннем доступе Steam свой амбициозный проект Pax Autocratica. Игра представляет собой гибрид тоталитарного симулятора колонии и научно-фантастического шутера от первого лица с элементами рогалика. Базовая стоимость новинки составляет 1300 рублей, однако в честь релиза до 24 августа на проект действует скидка 17%, снижающая цену до 1079 рублей.

События игры разворачиваются в антиутопической системе Тирис, где игрокам предстоит взять на себя роль верховного диктатора. Игровой процесс разделен на две масштабные составляющие: градостроительное управление колонией и личное участие в динамичных сражениях от первого лица. В роли лидера предстоит издавать законы, подавлять инакомыслие при помощи пропаганды и слежки, а также отстраивать инфраструктуру, распределяя выживших на добычу ресурсов, исследовательские работы и производство снаряжения.

Боевая часть предлагает вылазки на разбитые территории наряду со сгенерированными отрядами пехоты, танками и шагающими мехами. Во время сражений с превосходящими силами противника и боссами игроки собирают тактические ядра, изменяющие свойства оружия и усиливающие союзников. Одной из ключевых механик является захват раненых врагов с последующим допросом в тюрьме, перевоспитанием или принудительной конверсией в преданных граждан автократического режима.

Разработчики из Multiverse рассчитывают продержать проект в раннем доступе около 2 лет. За это время авторы планируют существенно расширить контентную базу колонии, добавить новые типы войск и внедрить полноценный кооперативный режим. При этом студия сразу предупредила о намерении повысить ценник на игру ближе к полноценному релизу.

Среди спорных моментов запуска выделяется полное отсутствие русской локализации. На момент выхода в раннем доступе Pax Autocratica предлагает интерфейс, субтитры и озвучку исключительно на английском и упрощенном китайском языках, тогда как среди европейских поддерживаются лишь французский и немецкий. При этом системные требования игры заставляют усомниться в оптимизации: для запуска потребуется минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GTX 1060 или AMD Radeon RX 480 на 6 ГБ видеопамяти.

Путь Pax Autocratica к релизу оказался крайне извилистым, поскольку изначально проект много лет разрабатывался под названием Earth From Another Sun как массовая многопользовательская игра. Лишь после радикальной смены концепции разработчики отказались от гильдий, PvP и гринда, а сам релиз в раннем доступе переносился с февраля на март, затем на май и в итоге состоялся 10 августа.