Британский юмор и апокалипсис: квест Earth Must Die выйдет в конце января

Издатель No More Robots и студия Size Five объявили дату выхода приключенческой игры Earth Must Die — проект с классическим интерфейсом «укажи и щёлкни» появится на PC в Steam уже 27 января. Вместе с анонсом разработчики выпустили новую демоверсию, позволяющую заранее познакомиться с игрой.

Earth Must Die представляет собой сатирическое приключение в духе классики 1990‑х, но с современным подходом и нарочито абсурдным юмором. История подаётся от лица Ввалака Лизардтонга — самовлюблённого инопланетного тирана и Великого Пастыря Tyrythian Empire, который после смерти отца теряет власть, а затем решает отомстить Земле самым радикальным способом. В его «героическом» походе ему помогает верный робот-няня Милки, а сама кампания превращается в гротескную хронику падения, мести и жажды славы.

Разработчики делают особый акцент на сценарии и озвучке. В проекте задействован внушительный актёрский состав, включая Джоэла Фрая, Марту Хоу-Дуглас, Бена Старра, Тамсин Грейг, Алекса Хорна и Майка Возняка. Earth Must Die обещает многочасовое сюжетное приключение, построенное на диалогах, головоломках и фирменном британском комедийном стиле.

Релиз состоится эксклюзивно на PC, а оценить безумный тон игры можно уже сейчас благодаря демо в Steam.