Valve запросила у разработчиков Earth Must Die видео "инопланетной оргии" для проверки перед релизом в Steam

Комедийный sci-fi квест Earth Must Die от студии Size Five Games всё же вышел в Steam 27 января, но путь к релизу оказался необычным. По словам издателя No More Robots, у Valve возникли вопросы к одной из сцен с «инопланетной оргией», из-за чего запуск игры некоторое время был под вопросом.

Платформа сообщила, что не может понять контекст сцены, и попросила разработчиков записать и отправить видеоматериал для проверки. Речь шла об эпизоде из раздела с контентом для взрослых: в игре есть головоломка в «инопланетном магазине для взрослых», а сама оргия изображена в шуточной форме — как шевелящаяся масса на полу.

После просмотра Valve одобрила контент, и игра получила «зелёный свет» на публикацию. В No More Robots с иронией отметили, что «к счастью, оргия была одобрена».

Earth Must Die — юмористический point-and-click о пришельце Ввалаке Ящероязыком и его роботе Милки, которые защищают своё королевство и планируют уничтожить Землю. В озвучке приняли участие Бен Старр (Clair Obscur: Expedition 33) и комик Майк Возняк. Ранее Size Five Games была известна по приключению Lair of the Clockwork God.