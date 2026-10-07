Earth Simulator получила масштабное обновление - симулятор Земли стал глубже и позволил прогуляться по созданному миру

Разработчики Earth Simulator выпустили крупное обновление, которое затронуло практически все основные составляющие игры. Авторы переработали графику и симуляцию, добавили новый контент, а одним из заметных нововведений стали прогулки по созданному игроком миру от первого лица.

Earth Simulator представляет собой симулятор планеты, где игрок может управлять климатическими условиями и наблюдать за их последствиями. В игре моделируются температура, влажность, ветры и океанические течения, а изменения окружающей среды напрямую отражаются на развитии мира.

Игрок также способен заселять планету людьми и животными, после чего наблюдать за постепенным развитием цивилизаций. Государства проходят путь от племенных обществ к аграрным, индустриальным и современным государствам, а в дальнейшем могут достичь космической эпохи. При этом изменение климата и доступность ресурсов заставляют людей и животных мигрировать, а деятельность цивилизаций способна привести к исчезновению отдельных видов. Животных можно и одомашнивать.

Отдельное внимание уделено государствам. Игрок может изучать их политический строй, правительство, экономику, армию, ресурсы, союзы и войны, а также биографии правителей и членов их семей. Подробная статистика и хронология позволяют проследить, как созданный мир менялся с течением времени.

В Earth Simulator также работает Steam Workshop со встроенными инструментами для создания модификаций. Сообщество уже выпускает собственные крупные проекты, включая мод «Тропа — Выживание: от каменного века до современности» с механиками выживания и Crown & Rebellion - Total Overhaul, позволяющий играть за правителя государства.

Разработчик планирует и дальше углублять симуляцию, в том числе добавить полноценную эволюцию существ и кооперативный режим. В перспективе рассматривается возможность расширить проект за пределы одной Земли.