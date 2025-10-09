Авторы Company of Heroes и оригинальной Dawn of War стремятся ускорить разработку новых игр после отделения от Sega

Студия Relic Entertainment, известная своими стратегиями Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War, рассказала о новом этапе развития после разрыва с Sega. Генеральный директор Джастин Доудсвелл в интервью поделился планами по ускорению цикла производства и изменению подхода к созданию игр.

После продажи Relic в 2024 году Sega окончательно завершила многолетнее сотрудничество со студией. Теперь команда принадлежит инвестиционной компании Emona Capital и самостоятельно занимается издательской деятельностью. Доудсвелл признаёт, что студия оказалась в непростом положении — особенно после неудачного старта Company of Heroes 3, который вышел «не таким отполированным, как ожидали фанаты».

По его словам, Relic использует это время для перестройки внутренних процессов и сокращения сроков разработки:

Если у нас и есть ахиллесова пята, то это длительность цикла создания игр. Мы должны выпускать их чаще, не жертвуя качеством.

Одним из первых проектов нового направления станет Earth vs Mars, создаваемый под брендом Relic Labs — это внутренняя инициатива студии для экспериментов с более компактными командами и короткими циклами разработки. Идея состоит в том, чтобы быстрее тестировать новые концепции и выпускать игры с регулярностью, которая позволит студии оставаться ближе к игрокам.

Доудсвелл отметил, что раньше Relic теряла связь с аудиторией из-за больших перерывов между релизами — теперь ситуация должна измениться. Команда внедряет систему быстрого прототипирования и старается максимально использовать собственный движок, чтобы не тратить ресурсы на избыточные доработки между проектами.

Руководитель студии также признал, что в эпоху Sega фокус на больших, дорогостоящих проектах стал обузой. После отделения Relic планирует «сосредоточиться на том, что делает лучше всего — умных, атмосферных стратегиях с сильной тактической глубиной».

При этом компания не намерена отказываться от своих культовых серий. Недавний успех Dawn of War: Definitive Edition показал, что аудитория всё ещё ценит классические RTS, а ремастеры могут не только вернуть старых фанатов, но и привлечь новых игроков.

Доудсвелл осторожно прокомментировал роль AI в разработке, отметив, что студия рассматривает его лишь как инструмент для повышения эффективности, но не замену творческого подхода:

Мы не можем игнорировать искусственный интеллект, но и не позволим ему заменить людей. Его сила — в том, чтобы помогать с рутиной, а не принимать решения за разработчиков.

Relic Entertainment входит в новую эру: без поддержки крупного издателя, но с большей свободой и желанием адаптироваться к современным реалиям. Студия, стоявшая у истоков жанра RTS, теперь стремится доказать, что даже спустя 28 лет может оставаться актуальной — выпуская игры чаще, быстрее и умнее. Насколько у них получится осуществить такой подход, покажет время.