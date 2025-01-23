Создатели Celeste отменили свою новую игру Earthblade

Печальная новость для всех поклонников знаменитой Celeste: студия объявила, что ее новейшая игра Earthblade официально отменена. Проект находится в разработке с 2021 года.

Согласно объявлению, отмена вызвана внутренними разногласиями в команде. Директора Мэдди Торсон и Ноэль Берри поссорились с Педро Медейросом, также одним из основателей студии и арт-директором ее игр. Причиной разногласий стал конфликт между этими членами относительно прав на интеллектуальную собственность Celeste. Однако команда предпочла не раскрывать, в чем заключались проблемы.

Основатели достигли разрешения конфликта, но решили пойти разными путями после этого, что привело к уходу арт-директора, который теперь работает над собственной игрой Neverway.

Помимо потери арт-директора, команда была разочарована более медленным, чем ожидалось, прогрессом Earthblade, особенно после стольких лет разработки. Несмотря на то, что они верили, что у игры большой потенциал, они решили отменить ее.

Мы понимаем, что это была борьба [разработка] в течение долгого времени. Конечно, работа над проектом так долго неизбежно станет рутиной, но это кажется более глубокой проблемой. Успех Celeste оказал на нас давление, чтобы мы сделали Earthblade больше и лучше, и это давление во многом объясняет, почему работа над ней стала такой изнурительной. Педро не виноват в этом — на самом деле, наше расставание дало нам ясность, чтобы увидеть, что мы сбились с пути, и возможность признать поражение. Я чувствую много всего по этому поводу, но одно большое чувство, без сомнения, облегчение.

Несмотря на печальную отмену игры, режиссеры ясно дают понять, что это было их единоличное решение, и просят фанатов, разгневанных новостью, не винить Педро или любого другого члена команды.

А что студия приготовила на будущее? Режиссеры говорят, что они воспользуются всеми уроками, извлеченными из Earthblade, чтобы начать с нуля, сосредоточившись на небольших проектах.