Earthworm Jim HD с Xbox 360 получила нативную версию для ПК - до 8K, 240 FPS и поддержка Steam Deck

Энтузиаст TekRantGaming выпустил нативную PC-рекомпиляцию Earthworm Jim HD — HD-переиздания 2010 года с Xbox Live Arcade. Проект использует ReXGlue и переводит оригинальный код Xbox 360 для непосредственного запуска на ПК, поэтому отдельный эмулятор не требуется. Сейчас порт доступен для Windows, Linux и Steam Deck.

Версия поддерживает внутреннее разрешение вплоть до 8K, ограничения частоты кадров на 30, 60, 120, 144, 165 и 240 FPS, а также полностью разблокированный FPS. Дополнительно доступны FXAA, 2x MSAA, анизотропная фильтрация до 16x, управление с клавиатуры и геймпада, переназначение кнопок и достижения с уведомлениями в стиле Xbox 360.

Проект развивается очень быстро: после первоначального релиза разработчик уже исправил вылет при использовании Continue, выпустил Linux/Steam Deck-сборку, а в свежей версии 0.9.3 добавил страницу читов с бесконечным здоровьем, жизнями, боеприпасами, ускоренной стрельбой, высоким прыжком и быстрым бегом. Для запуска требуется совместимый XBLA-пакет Earthworm Jim HD версии 1.0.0.11 — игровые файлы в состав проекта не входят.