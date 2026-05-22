Создатель Earthworm Jim заявил, что ИИ-версии героя выглядят лучше его оригинального дизайна

Автор Earthworm Jim Даг ТенНейпел вновь оказался в центре споров из-за своих высказываний об искусственном интеллекте. На этот раз разработчик заявил, что сгенерированные нейросетями изображения культового червя выглядят лучше его собственного оригинального дизайна.

ТенНейпел опубликовал в соцсетях ИИ арт с реалистичной версией Earthworm Jim и признался, что считает первоначальный образ персонажа «халтурой».

«Вероятно, на создание этого ИИ изображения ушло больше мыслей, навыков и внимания, чем у меня, когда я придумывал Джима», — написал создатель серии.

Подобные заявления вызвали новую волну критики со стороны фанатов. Многие напомнили, что Earthworm Jim остаётся культовым платформером 90-х, над которым работало большое количество художников и разработчиков, а сам персонаж давно стал частью игровой истории.

ТенНейпел уже не впервые активно высказывается в поддержку генеративного ИИ. Ранее он неоднократно публиковал ИИ-работы по мотивам Earthworm Jim и хвалил технологии генерации изображений. Из-за этого вокруг автора давно сохраняется негативная реакция со стороны части игрового сообщества.