Инди-игра по управлению космическими полетами EarthX выйдет из раннего доступа на следующей неделе ©

EarthX, предстоящий инди-симулятор, в котором игроки управляют компанией, занимающейся космическими полетами, теперь запланирован к полному релизу на 12 июля 2023 года. Игра будет доступна на ПК через Steam и GOG, а также на Nintendo Switch

Earth X изначально вышла в ранний доступ в 2019 году с издателем Mesote Games, и сейчас эта версия доступна на Steam. Предстоящий порт для Nintendo Switch был поддержан издателем Pineapple Works.

Разработчики, как ни странно, ждали до сегодняшнего дня, чтобы объявить полную дату релиза в новом твите, после того как Pineapple Works раскрыла ее вчера в геймплейном трейлере для порта Switch.

EarthX имеет очень сбалансированный подход, сочетая низкополигональную графику с удивительно сложным геймплеем, который, тем не менее, имеет интуитивно понятное управление. В результате игра получилась достаточно казуальной, но в то же время достаточно увлекательной, чтобы заинтересовать поклонников жанра.

В игре, безусловно, присутствуют некоторые элементы привычных симуляторов управления, но EarthX обладает тонким чувством юмора и иногда обращается к странным мелочам, которые обычно остаются незамеченными.

Конечно, игроки будут заключать контракты, восстанавливать ракеты и инвестировать в новые технологии. Однако у вас также будет возможность заработать на спутниках, которые обеспечивают людей на Земле интернетом. У вас даже будут отношения с Международной космической станцией, и вы сможете производить ядерное оружие, если захотите.

Между полетами, сбором средств и новыми планетами, EarthX имеет множество причуд, которые наверняка заинтригуют поклонников космических и управленческих симуляторов.