Спустя 15 лет EA официально возрождает Fight Night - нас ждет симулятор бокса нового поколения

Electronic Arts наконец-то официально подтвердило возвращение легендарной франшизы Fight Night. Компания зарегистрировала официальный аккаунт EA Sports Fight Night в социальной сети X и опубликовала первое лаконичное сообщение со слоганом «Бой никогда не заканчивается», ознаменовав перезапуск серии после 15 лет затишья.

Первые обнадеживающие утечки о готовящемся проекте появлялись довольно давно. Cлухи о новой части Fight Night активно циркулировали еще в 2024 году. Однако после затянувшегося молчания, череды болезненных увольнений в студиях Electronic Arts и масштабных корпоративных реструктуризаций многие игроки уже окончательно списали проект со счетов, решив, что издатель намерен развивать исключительно смешанные единоборства в линейке EA Sports UFC.

Последней вышедшей игрой боксерской серии остается Fight Night Champion, выпущенная студией EA Vancouver в 2011 году на PlayStation 3 и Xbox 360. Тайтл выделился драматичным сюжетным режимом о карьере Андре Бишопа и взрослым рейтингом «M» за демонстрацию рассечений и крови. Несмотря на теплый прием фанатов и высокую оценку физики ударов, коммерческие показатели оригинала показались руководству недостаточными, из-за чего серия ушла на вынужденную полуторавековую паузу.

Официальные подробности, список платформ и релизное окно новой Fight Night пока держатся в секрете. Ожидается, что полноценный показ долгожданного симулятора бокса с демонстрацией графики нового поколения и современного ростера чемпионов состоится в ближайшие месяцы.