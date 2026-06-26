Easy Delivery Co. получит альтернативный режим EasyCo EasyRally уже 6 июля

Издатель Oro Interactive и разработчик Sam C объявили о выходе бесплатного обновления для Easy Delivery Co. Уже 6 июля игра получит новый режим EasyCo EasyRally, который предложит игрокам альтернативную переработанную версию привычного игрового процесса.

Авторы описывают EasyCo EasyRally не как небольшое дополнение, а как самостоятельный вариант игры с изменённой подачей. Одной из главных особенностей режима станет полностью новое музыкальное сопровождение, созданное композитором Sohaoying, что должно заметно изменить атмосферу во время прохождения.

Разработчики пока не раскрывают всех подробностей о том, какие именно изменения затронут геймплей, однако называют EasyCo EasyRally альтернативной интерпретацией оригинальной Easy Delivery Co. Это позволяет ожидать не только новую аудиовизуальную составляющую, но и переработанные игровые элементы, благодаря которым знакомые механики будут ощущаться иначе.

Подобный подход нередко помогает небольшим инди-проектам поддерживать интерес аудитории без выпуска отдельных платных дополнений. Вместо этого разработчики предлагают игрокам новый способ познакомиться с уже существующей игрой, расширяя её возможности за счёт бесплатного контента.

Обновление EasyCo EasyRally станет доступно 6 июля для всех владельцев Easy Delivery Co. Игра уже вышла на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, ПК (Steam), а также мобильных устройствах под управлением iOS и Android.