Расслабляющий курьерский симулятор Easy Delivery Co. доберется до ПК 18 сентября

Разработчики Easy Delivery Co. объявили дату релиза игры на PC — 18 сентября. Игрокам предстоит стать водителем-курьером в живописном горном городке, страдающем от суровой погоды. Ваша задача — развозить посылки, следить за топливом и постепенно знакомиться с местными жителями, раскрывая их истории.

Easy Delivery Co. позиционируется как расслабляющая игра о вождении без скрытых секретов и сложных загадок. Забирайте посылки, водите фургон, доставляйте груз и мечтайте о побеге — в этой игре нет жестких правил, лишь атмосфера спокойного курьерского быта.

Особенности проекта включают разнообразные локации — Горный город, Рыбацкую деревню и Заснеженные вершины, а также возможность прокачки автомобиля и обширную систему достижений в Steam. Игроки могут наслаждаться ретро-графикой, простым управлением и авторским саундтреком, под который приятно колесить по извилистым дорогам.

Для тех, кто предпочитает совместные приключения, есть режим гонок на разделенном экране для до четырех игроков. Разработчики обещают реалистичную экономику — бензин значительно дороже обычного, а заработок ниже минимальной зарплаты, что добавляет комизма и реализма в игровой процесс.

Демоверсия игры уже получила 97% положительных отзывов на основе более 1000 рецензий. Русский язык пока не поддерживается, но даже без перевода Easy Delivery Co. обещает стать отличным симулятором для любителей неспешных и атмосферных приключений за рулем.