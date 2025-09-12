ЧАТ ИГРЫ
Easy Delivery Co. 18.09.2025
Инди, Гонки, Автомобили, От третьего лица, Ретро
Расслабляющий курьерский симулятор Easy Delivery Co. доберется до ПК 18 сентября

butcher69 butcher69

Разработчики Easy Delivery Co. объявили дату релиза игры на PC — 18 сентября. Игрокам предстоит стать водителем-курьером в живописном горном городке, страдающем от суровой погоды. Ваша задача — развозить посылки, следить за топливом и постепенно знакомиться с местными жителями, раскрывая их истории.

Easy Delivery Co. позиционируется как расслабляющая игра о вождении без скрытых секретов и сложных загадок. Забирайте посылки, водите фургон, доставляйте груз и мечтайте о побеге — в этой игре нет жестких правил, лишь атмосфера спокойного курьерского быта.

Особенности проекта включают разнообразные локации — Горный город, Рыбацкую деревню и Заснеженные вершины, а также возможность прокачки автомобиля и обширную систему достижений в Steam. Игроки могут наслаждаться ретро-графикой, простым управлением и авторским саундтреком, под который приятно колесить по извилистым дорогам.

Для тех, кто предпочитает совместные приключения, есть режим гонок на разделенном экране для до четырех игроков. Разработчики обещают реалистичную экономику — бензин значительно дороже обычного, а заработок ниже минимальной зарплаты, что добавляет комизма и реализма в игровой процесс.

Впечатления от демоверсии Easy Delivery Co. - причудливая смесь симулятора курьера и суровой зимней сказки

Демоверсия игры уже получила 97% положительных отзывов на основе более 1000 рецензий. Русский язык пока не поддерживается, но даже без перевода Easy Delivery Co. обещает стать отличным симулятором для любителей неспешных и атмосферных приключений за рулем.

Комментарии:  1
Pastoral

На улицах эти курьеры достали , теперь ещё и игра..