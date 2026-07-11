К тактическому шутеру Easy Red 2 скоро выйдет масштабное дополнение Blood on the Danube

Разработчики из Corvostudio Games представили официальный трейлер грядущего дополнения, которое станет самым крупным контентным обновлением игры, посвященным позднему периоду Второй мировой войны. Масштабное дополнение получило подзаголовок Blood on the Danube и перенесет игроков на Восточный фронт в заснеженную Венгрию образца 1945 года. Сюжетная часть включает в себя три крупные исторические кампании: осаду Будапешта, операции «Конрад» и последнее немецкое наступление «Весеннее пробуждение».

Игровой процесс предложит пользователям принять участие в жестоких городских боях и масштабных танковых сражениях на двух огромных картах, вмещающих более 35 уникальных миссий. В качестве полноценных играбельных фракций в симуляторе дебютируют армии Венгрии и Румынии. Военный арсенал расширится за счет добавления 25 видов нового оружия, а также более чем 100 вариантов аутентичной формы и шлемов, включая экипировку советских и немецких войск конца войны.

Техническая составляющая проекта пополнится внушительным списком тяжелой бронетехники, насчитывающим 40 новых единиц и их модификаций. Игроки смогут лично протестировать на поле боя такие легендарные танки и самоходные артиллерийские установки, как «Королевский тигр» (Tiger II), «Пантера», ИС-2, ИСУ-152 и СУ-100. Также в игре впервые появится специализированная венгерская техника, представленная бронеавтомобилями Csaba, зенитными установками Nimród и средними танками Turán.

Официальный релиз дополнения Blood on the Danube на персональных компьютерах в цифровом магазине Steam состоится уже 15 июля 2026 года. На домашних и портативных консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch расширение появится в конце месяца — 31 июля. В настоящий момент страница дополнения уже запущена, и авторы активно призывают добавлять проект в списки желаемого для отслеживания запуска.