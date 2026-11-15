Энтузиаст под ником Frimlof опубликовал релизный трейлер масштабной модификации Star Wars: Galactic Frontlines для тактического шутера Easy Red 2 от студии Corvostudio. Полная коллекция проекта уже доступна в Steam Workshop и включает 15 элементов - от основного пакета с фракциями, оружием и техникой до набора тематических карт и миссий.

Модификация охватывает сразу 2 эпохи космической саги - Войны клонов и Галактическую гражданскую войну. В ролике показана высадка солдат-клонов с десантных катеров LAAT на пустынный Джеонозис, где разворачиваются сражения против боевых дроидов B2 под прикрытием шагоходов и кораблей сепаратистов в небе. Для поклонников оригинальной трилогии автор подготовил ледяные поля планеты Хот с гигантскими AT-AT, AT-ST, снежными спидерами и перестрелками внутри базы Эхо, а также лесистый Эндор с имперским бункером и шаттлом класса Лямбда.

Отдельный акцент в видео сделан на абордаже дипломатического корвета Tantive IV в его узнаваемых белых коридорах и баталиях на Татуине, включая уличные бои в Мос-Эйсли и оборону пустынного поселения от тускенских рейдеров. Помимо классических перестрелок, модификация предлагает заезд на время по трассе Мос-Эспа на гоночном поде, а в финале трейлера продемонстрирован неожиданный хоррор-режим в залитых красным светом отсеках с толпами зараженных штурмовиков.

Основной файл Star Wars: Galactic Frontlines занимает около 646 МБ и не требует наличия платных дополнений к Easy Red 2, а детализированную модель корабля Tantive IV весом почти 1 ГБ пришлось вынести в отдельный пакет. Над проектом велась самостоятельная работа в свободное время на протяжении нескольких месяцев, за которые мод получил 21 обновление. При этом автор прямо предупредил аудиторию, что считает проект завершенным, не планирует выпускать новый контент и просит учитывать баги, проблемы с производительностью и ограничения движка.

Easy Red 2 не является игрой уровня AAA, поэтому от модификации также не стоит ждать графики, анимаций или геймплея такого класса. Здесь нет попытки конкурировать с Battlefront 2 от EA или создать следующую крупную игру по вселенной - цель заключалась лишь в том, чтобы перенести "Звездные войны" в Easy Red 2 и подарить фанатам необычное развлечение.

- Frimlof, автор модификации

Игроки высоко оценивают масштаб переноса знакомых локаций и разнообразие техники с оружием, хотя в отзывах отмечают и спорные моменты вроде отсутствия прицелов на части бластеров, а также невозможности управлять некоторой техникой или играть за дроидов B2.