Разработчики тактического шутера Easy Red 2 запустили опрос для определения будущего игры

Разработчики популярного исторического шутера Easy Red 2 из независимой студии Corvalla официально объявили о запуске масштабного общественного опроса среди участников своего игрового сообщества. Свежая инициатива стартовала после релиза контентного дополнения Blood on the Danube.

Главной целью данного голосования является сбор подробной обратной связи от геймеров, которая напрямую повлияет на то, как именно авторы будут расставлять приоритеты при выпуске будущих бесплатных обновлений и исправлении различных систем.

Анкета включает в себя детальные вопросы о структуре и балансе будущих миссий, поведении искусственного интеллекта пехоты и боевой техники, а также о добавлении новых игровых фракций, видов оружия и геймплейных механик. Результаты голосования помогут команде определиться, какие части игры следует переработать, а каким новым кампаниям и функциям уделить внимание в первую очередь. При этом создатели продолжат строго учитывать требования исторической достоверности и реальные возможности по реализации идей на высоком уровне.

Помимо сбора мнений, авторы официально подтвердили, что прямо сейчас в активной разработке находятся две дополнительные исторические кампании, ни одна из которых не будет продаваться в качестве отдельного платного DLC.

Первая кампания будет посвящена битве за Иводзиму 1945 года, где игроков ждут сложные десантные операции, ближний пехотный бой и оборонительные сети бункеров. Разработчики намерены изобразить всю 36-дневную битву целиком, а не только первые 5 дней.

Вторая кампания расскажет о во многом забытом пограничном конфликте 1939 года на Халхин-Голе, который представит открытую степную местность с крупными танковыми сражениями и массированным применением артиллерии. Текущая цель студии — выпустить обе кампании до конца 2026 года.

В качестве приятного напоминания разработчики отметили, что их последнее крупное расширение Easy Red 2: Blood on the Danube уже доступно для покупки. Дополнение предлагает игрокам пройти 35 исторических миссий на двух новых картах, посвященных осаде Будапешта, наступлению Конрада и операции «Весеннее пробуждение». Набор включает венгерскую и румынскую фракции, а также десятки дополнительных видов техники, оружия и униформы. Вводная скидка в размере 25% на покупку этого DLC действует до 29 июля 2026 года.