Анонсирована Ebbtide, стратегия о выживании в мире зомби

Анонсирована Ebbtide, стратегия в реальном времени, в которой игрокам предстоит возглавить военные силы человечества и сдерживать нашествие зомби.
События начнутся в охваченном хаосом Лос-Анджелесе. Игрокам предстоит командовать пехотой, танками и авиацией, эвакуировать выживших, сопровождать конвои и строить передовые базы.
Одной из особенностей игры станет возможность переключаться между стратегической картой и трёхмерным полем боя, а также брать под прямое управление отдельных солдат и технику.
Ebbtide выйдет на PC в Steam. Дата релиза пока не объявлена.
Ну, в это можно попробовать, когда выйдет...ептить)
Концепция просто бомба! Но о5 осто3беневшие пиксели...
Надо будет пощупать на выходе.