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Ebbtide TBA
Стратегия, Выживание, Инди, RTS, Тактика, Вид сверху, Зомби, Постапокалипсис
8 2 оценки

Анонсирована Ebbtide, стратегия о выживании в мире зомби

ОгурчикЮрец ОгурчикЮрец

Анонсирована Ebbtide, стратегия в реальном времени, в которой игрокам предстоит возглавить военные силы человечества и сдерживать нашествие зомби.

События начнутся в охваченном хаосом Лос-Анджелесе. Игрокам предстоит командовать пехотой, танками и авиацией, эвакуировать выживших, сопровождать конвои и строить передовые базы.

Одной из особенностей игры станет возможность переключаться между стратегической картой и трёхмерным полем боя, а также брать под прямое управление отдельных солдат и технику.

Ebbtide выйдет на PC в Steam. Дата релиза пока не объявлена.

ПК 1 Анонсы 1
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4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Tverskoy69

Ну, в это можно попробовать, когда выйдет...ептить)

2
Иванко Лысов

Концепция просто бомба! Но о5 осто3беневшие пиксели...

2
Red Salamandra

Надо будет пощупать на выходе.

1