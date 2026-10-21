Анонсирована Ebbtide, стратегия о выживании в мире зомби

Анонсирована Ebbtide, стратегия в реальном времени, в которой игрокам предстоит возглавить военные силы человечества и сдерживать нашествие зомби.

События начнутся в охваченном хаосом Лос-Анджелесе. Игрокам предстоит командовать пехотой, танками и авиацией, эвакуировать выживших, сопровождать конвои и строить передовые базы.

Одной из особенностей игры станет возможность переключаться между стратегической картой и трёхмерным полем боя, а также брать под прямое управление отдельных солдат и технику.

Ebbtide выйдет на PC в Steam. Дата релиза пока не объявлена.