Ebbtide добавили в список желаемого Steam 100 тысяч раз всего за три дня

Разработчик Ebbtide поделился впечатляющим результатом: всего за три дня после появления игры в Steam пользователи добавили её в список желаемого 100 000 раз.

Особенно примечательно, что Ebbtide разрабатывает всего один человек. Несмотря на это, проект уже привлёк огромное внимание игроков, а сам разработчик признался, что не ожидал такого интереса за столь короткое время.

Автор поблагодарил всех, кто добавил игру в желаемое и рассказал о ней другим. По его словам, поддержка мотивирует продолжать работу над проектом.

Сейчас разработчик улучшает игровой процесс, в котором предстоит принимать решения на оперативной карте и лично участвовать в сражениях. Также в планах создание масштабного режима-песочницы на карте мира, который позволит выйти за пределы Лос-Анджелеса, управлять флотом и бороться за оставшиеся безопасные зоны по всему миру.

Дата выхода и цена Ebbtide пока не объявлены. Игра разрабатывается на Unity 6 для ПК и macOS. В будущем автор планирует провести тестирование, а затем выпустить общедоступную демоверсию.