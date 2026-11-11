Ebbtide получила дорожную карту развития после достижения 400 тысяч вишлистов

Разработчик Ebbtide поблагодарил игроков за 400 тысяч добавлений игры в список желаемого и рассказал о дальнейших планах по развитию проекта. Вместе с этим он сообщил о переносе ноябрьского тестирования и прокомментировал ситуацию с использованием ИИ при создании игровых материалов.
Изначально разработчик планировал провести тестирование в ноябре, однако решил отложить его. Он хочет, чтобы игроки могли пройти эвакуацию Лос-Анджелеса от начала до конца и полноценно оценить игровой процесс. Новую дату тестирования и подробности о доступном контенте обещают объявить позже.
Также разработчик признал обеспокоенность сообщества использованием ИИ при создании материалов для Ebbtide. Он намерен заменить их и уже ведёт переговоры с несколькими издателями, которые могли бы помочь с финансированием этой работы. Конкретный план замены материалов пока отсутствует.
Разработчик также представил дорожную карту проекта.
Хоть и инди, но, по-моему, впервые игра про зомбей, где ты не голожопый, а целая армия. То вечно в зомби тематике армия и гос-во куда-то исчезают.
Всем привет. Слышал, что Last Origin появится в российском магазине. Это правда?
https://www.rustore.ru/catalog/app/com.valofe.lastorigin.rustore
а когда игру купят 2 землекопа... будут обвинять стим