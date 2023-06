Анонсирована метроидвания по "Рождественской песне" Чарльза Диккенса Ebenezer and The Invisible World ©

Ebenezer and The Invisible World, нарисованная от руки фэнтези-метроидвания, переосмысление классической истории о привидениях «Рождественской песни» Чарльза Диккенса, от Orbit Studio и Play on Worlds, была анонсирована во время PC Gaming Show. Игра выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam в конце этого года. Демоверсию уже доступна в Steam.

Присоединяйтесь к Эбенезиру Скруджу вместе с целой толпой призраков в этой очаровательной зимней сказке. Перевернув новую страницу, Эбенезер пробудился к скрытому миру духов в викторианском Лондоне. Зловещее предостережение от духа-изгоя нацеливается на зловещую семью Мальтуса, промышленников, находящихся под влиянием Темного духа, чтобы узурпировать власть и подорвать средний класс. Встречайте дружелюбных духов, узнавайте утерянные истории и сражайтесь с призрачными врагами, чтобы разблокировать новые способности, оружие и реликвии, чтобы раскрыть секреты, хранящиеся в самых темных уголках города.