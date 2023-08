Метроидвания на рождественскую тематику Ebenezer and The Invisible World выйдет 3 ноября ©

Ebenezer and The Invisible World, нарисованное от руки фэнтезийное переосмысление классической истории о привидениях Чарльза Диккенса «Рождественская история» в стиле Метроидвания, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК d Steam 3 ноября, объявили издатель и разработчик Play on Worlds, а также разработчик Orbit Studio.

Отправьтесь в насыщенное сюжетом 2D-приключение в стиле «Метроидвания» с захватывающими дух рисованными рисунками, играя за Эбенезера Скруджа, ставшего скрягой, в переосмысленном викторианском фэнтези, основанном на классическом романе Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Заручитесь помощью призраков, чтобы спасти жителей Лондона, пока не стало слишком поздно.

Присоединяйтесь к Эбенезеру Скруджу и команде призрачных союзников, которые сражаются за спасение Лондона из лап богатого промышленника Каспара Мальтуса и его воинственной частной гвардии. Каждый из призраков обладает своими уникальными способностями. Исследуйте темные уголки Лондона и раскройте зловещее влияние Темного духа и армии нераскаявшихся призраков. Хватит ли у вас смелости противостоять Каспару и остановить его злонамеренные планы, пока не стало слишком поздно?