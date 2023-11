Рождественская метроивания Ebenezer and the Invisible World вышла для ПК и консолей

Издатель инди-игр из Сан-Франциско (Калифорния, США) Play on Worlds и разработчик инди-игр из Сан-Паулу (Бразилия) Orbit Studio сообщили, что их 2D-метроидвания Ebenezer and the Invisible World стала доступна для ПК в Steam и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах.

Ebenezer and the Invisible World — это 2D-игра в стиле метроидвании, в которой игроки берут на себя роль Эбенезера Скруджа в викторианском фэнтезийном мире, вдохновленном Чарльзом Диккенсом. Скрудж объединяется со призрачными союзниками, чтобы спасти Лондон от богатого промышленника и его частной гвардии, каждый из призраков обладает уникальными способностями.

Исследуйте различные регионы Лондона викторианской эпохи, раскройте темные тайны семьи Мальтусов и используйте особые навыки Призраков Движения, чтобы перемещаться по миру и противостоять армии Нераскаявшихся Призраков, связанных с возвращением Темного Духа.

В игре есть увлекательное повествование, нелинейное исследование, сбор материалов для разблокировки предметов и способностей, а также скрытые области, все это представлено посредством тщательно нарисованной графики и анимации.