PlayStation вызвала критику, прорекламировав хоррор Ebola Village, который фанаты называют клоном Resident Evil

На официальном YouTube-канале PlayStation появился трейлер Ebola Village — шутера от первого лица в жанре хоррора, который выйдет на PS4 и PS5 23 января. Однако вместо интереса к релизу поклонники PlayStation устроили бурное обсуждение и критику проекта.

Игроки сразу обратили внимание на несколько спорных моментов: подозрительно выполненную обложку, напоминающую работу нейросети, название, отсылающее к Resident Evil Village, а также сходство шрифтов, визуального стиля и отдельных сцен с франшизой Capcom. В ролике можно увидеть знакомые ситуации — например, погоню от маньяка с бензопилой, что явно напоминает культовые эпизоды Resident Evil 4.

Пользователи в комментариях под трейлером не удержались от шуток. Одни заявили, что это «Resident Evil на минималках», другие назвали появление подобного проекта на официальном канале PlayStation «новым дном». Не обошлось и без мемов — фанаты начали придумывать пародийные названия наподобие COVID City и Tuberculosis Town, высмеивая выбор тематики.

Интересно, что Ebola Village уже давно доступна на ПК, где неожиданно получила статус «очень положительной» на Steam, основанный на нескольких сотнях отзывов. Тем не менее PlayStation-сообщество пока смотрит на игру с большим скепсисом и недоумением, почему платформодержатель решил продвигать столь неоднозначный проект.