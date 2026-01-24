Российский хоррор EBOLA VILLAGE вышел на консолях

На консолях состоялся релиз хоррора EBOLA VILLAGE от российских разработчиков из студии Indie Games Studio (IGS). Тайтл доступен на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 по цене в $20 (~1,5 тыс. рублей).

EBOLA VILLAGE — мрачный триллер в традициях Resident Evil и других ужастиков 90-х, но в антураже российской глубинки. Девушка Мария приехала в деревню навестить мать, но попала в эпицентр зомби-апокалипсиса. Ей необходимо выжить и разгадать тайну происходящего.

Разработчики предлагают детально проработанные локации, зловещую музыку и увлекательную историю с неожиданными поворотами. Кроме того, в игре есть головоломки, сражения с боссами, классический инвентарь и знакомое по культовой японской серии лечение травами.