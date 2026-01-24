ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ebola Village 23.01.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица, Зомби
6 75 оценок

Российский хоррор EBOLA VILLAGE вышел на консолях

Simple Jack Simple Jack

На консолях состоялся релиз хоррора EBOLA VILLAGE от российских разработчиков из студии Indie Games Studio (IGS). Тайтл доступен на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 по цене в $20 (~1,5 тыс. рублей).

EBOLA VILLAGE — мрачный триллер в традициях Resident Evil и других ужастиков 90-х, но в антураже российской глубинки. Девушка Мария приехала в деревню навестить мать, но попала в эпицентр зомби-апокалипсиса. Ей необходимо выжить и разгадать тайну происходящего.

Разработчики предлагают детально проработанные локации, зловещую музыку и увлекательную историю с неожиданными поворотами. Кроме того, в игре есть головоломки, сражения с боссами, классический инвентарь и знакомое по культовой японской серии лечение травами.

Источник  
17
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Newworld_DESTROYER

Наш ответ резику. Реквием не жду даже

8
Котян Сутоевич

Букву "Y" в первом слове пропустили, по-моему).

5
kolinmah

ЕбалА Вилляж

4
MNM 777

что то много новостей в последнее время про эту Ebola

4
ojibra_6y3oba

Опередил

1
Tommy451

Это тот самый мусор, трейлер которого Сони снесла за плагиат и посредственность? ржач

3
0ncnjqybr

А Code Violet почему то не снесла, хотя это вообще помои.

И даже с гордостью показывает в своих трейлерах.

Видимо, это помои кого надо помои.

2
6363

ахаххаха и название студии и название игры))

3
saa0891

Забористая дурь.

2
jax baron

кхе кхе - гусары молчать

1