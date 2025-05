Создатель серии Ecco the Dolphin подтвердил разработку ремастеров классических игр и работу над третьей частью

Создатель серии Ecco the Dolphin Эд Аннунциата официально подтвердил разработку ремастеров классических игр Ecco the Dolphin и Ecco: The Tides of Time для консоли Sega Genesis. Об этом он сообщил в интервью Xbox Wire, отметив, что к проекту присоединилась и оригинальная команда разработчиков.

После завершения работы над ремастерами, Аннунциата намерен приступить к созданию новой, третьей части легендарной серии. По его словам, игра будет современной — с обновлённым геймплеем и использованием возможностей современных графических процессоров.

Дата выхода ремастеров пока не объявлена, однако на официальном сайте запущен таймер обратного отсчёта, который завершится 25 апреля 2026 года. Подробности о геймплее и платформах появятся позже.