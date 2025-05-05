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Ecco the Dolphin 1995 г.
Экшен, Адвенчура
10 1 оценка

Создатель серии Ecco the Dolphin подтвердил разработку ремастеров классических игр и работу над третьей частью

butcher69 butcher69

Создатель серии Ecco the Dolphin Эд Аннунциата официально подтвердил разработку ремастеров классических игр Ecco the Dolphin и Ecco: The Tides of Time для консоли Sega Genesis. Об этом он сообщил в интервью Xbox Wire, отметив, что к проекту присоединилась и оригинальная команда разработчиков.

После завершения работы над ремастерами, Аннунциата намерен приступить к созданию новой, третьей части легендарной серии. По его словам, игра будет современной — с обновлённым геймплеем и использованием возможностей современных графических процессоров.

Дата выхода ремастеров пока не объявлена, однако на официальном сайте запущен таймер обратного отсчёта, который завершится 25 апреля 2026 года. Подробности о геймплее и платформах появятся позже.

36
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Batchankoff

Классная игра была, жуткая в какие-то моменты. Надеюсь и Ecco Junior тоже ремастернут.

9
sergeu78

Ещё есть Ecco the Dolphin: Defender of the Future(Dreamcast, PS2)

5
Batchankoff sergeu78

Да, как-то видел у подружки в детстве на Dreamcast

4
yrroodd

В детстве была сложная и непонятная,а потом вообще начинался Лавкрафтский хоррор с неописуемыми чудищами )

9
TerryTrix

Ох, до сих пор не могу забыть адский уровень welcome to the machine + не менее адский финальный босс.

5
RoboB

Финального босса будто фанат творчества Гигера рисовал.

2
Пользователь ВКонтакте

ого) это круто // Вэка Борг

4
Xbox Forever

класс,там надо тоже самое сделать как с червяком Джимом.всё сделать под высокую чёткость ну и желательно задники сделать лучше

3
UnhappyYegor

Больше музыка нравилась

2
Пользователь ВКонтакте

Так вроде третья уже выходила на чем то... // Александр Королёв

ivan pron

Одна из красивейших игр smg

Ammati

Хорошая игра. Тебе в школу не надо завтра. Плаваешь такой миленьким дельфинчиком.
Разглядываешь красивые пейзажи морского дна, океана.

И тут такое. Поздравляю вы поиграли в милую игру про дельфинчика. 10\ 10 добрых игр для детей, которые точно не пытаются напугать вас.