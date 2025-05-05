Создатель серии Ecco the Dolphin подтвердил разработку ремастеров классических игр и работу над третьей частью

Создатель серии Ecco the Dolphin Эд Аннунциата официально подтвердил разработку ремастеров классических игр Ecco the Dolphin и Ecco: The Tides of Time для консоли Sega Genesis. Об этом он сообщил в интервью Xbox Wire, отметив, что к проекту присоединилась и оригинальная команда разработчиков.
После завершения работы над ремастерами, Аннунциата намерен приступить к созданию новой, третьей части легендарной серии. По его словам, игра будет современной — с обновлённым геймплеем и использованием возможностей современных графических процессоров.
Дата выхода ремастеров пока не объявлена, однако на официальном сайте запущен таймер обратного отсчёта, который завершится 25 апреля 2026 года. Подробности о геймплее и платформах появятся позже.
Классная игра была, жуткая в какие-то моменты. Надеюсь и Ecco Junior тоже ремастернут.
Ещё есть Ecco the Dolphin: Defender of the Future(Dreamcast, PS2)
Да, как-то видел у подружки в детстве на Dreamcast
В детстве была сложная и непонятная,а потом вообще начинался Лавкрафтский хоррор с неописуемыми чудищами )
Ох, до сих пор не могу забыть адский уровень welcome to the machine + не менее адский финальный босс.
Финального босса будто фанат творчества Гигера рисовал.
ого) это круто // Вэка Борг
класс,там надо тоже самое сделать как с червяком Джимом.всё сделать под высокую чёткость ну и желательно задники сделать лучше
Больше музыка нравилась
Так вроде третья уже выходила на чем то... // Александр Королёв
Одна из красивейших игр smg
Хорошая игра. Тебе в школу не надо завтра. Плаваешь такой миленьким дельфинчиком.
Разглядываешь красивые пейзажи морского дна, океана.
И тут такое. Поздравляю вы поиграли в милую игру про дельфинчика. 10\ 10 добрых игр для детей, которые точно не пытаются напугать вас.