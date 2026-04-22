Анонсирована Ecco the Dolphin Complete с классическими играми и новой частью

A&R Atelier анонсировала Ecco the Dolphin: Complete, новую коллекцию, включающую несколько версий серии, а также совершенно новую игру. Платформы и дата релиза пока не подтверждены.

Коллекция включает все версии Ecco the Dolphin и Ecco: The Tides of Time, охватывающие период от 8-битной эры до поколения Sega Genesis/Mega Drive. Оригинальные игры Ecco впервые вышли в начале 1990-х годов и стали известны своим подводным сеттингом и головоломками.

Разработкой руководят члены оригинальной команды, включая создателя серии Эда Аннунциату, а также участники оригинального художественного, музыкального и программного отделов. Согласно анонсу, цель состоит в том, чтобы вернуться к серии с непосредственным участием ее оригинальных создателей.

Ecco the Dolphin: Complete также включает в себя функции, которые присутствуют во всей коллекции. К ним относятся встроенная поддержка скоростного прохождения, достижения и таблицы лидеров. Игроки смогут принимать вызовы, а система пользовательских уровней позволит объединять и делиться уровнями из разных частей игры.

Также планируется инициатива раннего доступа, регистрация на которую будет привязана к мероприятию, посвященному Дню Земли, через официальный сайт.