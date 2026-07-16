В Epic Games Store началась бесплатная раздача пошаговой RPG Echo Generation и хоррора Luto

В Epic Games Store стартовала очередная еженедельная раздача и на смену прошлым играм пришли две новые: пошаговая RPG Echo Generation и хоррор Luto. Забрать обе игры можно совершенно бесплатно до 23 июля, 18:00 по московскому времени. Для этого достаточно перейти в магазин Epic Games и нажать кнопку "Получить" на странице каждого тайтла. Обе игры доступны в России. На следующей неделе их сменит Foretales.

Echo Generation - это пошаговая приключенческая игра, которая обязательно придется по душе фанатам сериала "Очень странные дела" и творчества Стивена Кинга. Сюжет рассказывает о компании ребят, расследующих загадочное происшествие. В процессе они становятся свидетелями сверхъестественных событий и в итоге должны спасти свой родной городок от нависшей угрозы.

Luto - это психологический хоррор, выполненный от первого лица и вдохновленный P.T. Хидео Кодзимы. Главный герой, страдающий от депрессии и множества фобий, оказывается запертым в собственном доме вместе с охотящейся на него гуманоидной сущностью.