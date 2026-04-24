Echo Generation 2 делает ставку на карточные бои и космическую семейную драму

27 мая на Xbox Series и ПК (Steam, Microsoft Store), а также в Game Pass выходит Echo Generation 2 от Cococucumber. Продолжение заметно усиливает формулу оригинала, который запомнился сочетанием пошаговых боёв, ретро-эстетики и странноватого подросткового sci-fi. Теперь же разработчики уходят глубже в систему построения колоды и делают ставку на более «стратегическую» RPG-основу.

Главный герой Джек — обычный отец, оказавшийся в ловушке загадочного измерения. На бумаге звучит просто, но игра явно пытается выжать максимум из абсурдной завязки: космос, временные аномалии и странные союзники здесь подаются как личное, почти бытовое приключение. И это работает лучше, чем кажется — подобный контраст придаёт игре характер, которого часто не хватает жанровым проектам.

Боевая система строится вокруг более чем 100 карт, которые можно комбинировать в мощные связки. По ощущениям, Cococucumber пытается приблизиться к уровню системности, как в Slay the Spire, но с более «ролевым» акцентом на команду и сюжетные призывы союзников. Это рискованный ход: такие гибриды либо выстреливают, либо разваливаются под собственной сложностью.

Отдельно выделяется стиль — обновлённая воксельная графика и синтвейв-саундтрек в духе 80-х снова делают игру скорее атмосферным опытом, чем сухой стратегией. И, честно говоря, именно это может стать её главным преимуществом на фоне более стерильных RPG.

В итоге Echo Generation 2 выглядит не как осторожное продолжение, а как попытка расширить границы оригинала. Получится ли — зависит от баланса между сюжетом и механиками, но потенциал у проекта заметно выше среднего инди-сиквела.