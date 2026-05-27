Состоялся релиз научно-фантастической карточной ролевой игры Echo Generation 2

Студия Cococucumber выпустила свою новую игру Echo Generation 2. Проект представляет собой пошаговую научно-фантастическую карточную ролевую игру. На данный момент игра доступна в магазине Steam со скидкой в размере 10% до 10 июня 2026 года. Ее можно приобрести за 945 рублей, после чего цена вернется к стандартной отметке в 1050 рублей.

В Echo Generation 2 игрокам предстоит управлять отрядом из 3 персонажей, выбирая их из 6 доступных героев со своими уникальными способностями и колодами карт. Сюжет игры развивается с разных точек зрения, начиная с истории персонажа по имени Джек. Игровой процесс сочетает стратегическое планирование, карточные сражения и исследование детализированного воксельного мира. Музыкальное сопровождение для проекта записано в стиле аналогового синта 80-х годов композитором Pusher.

На момент выхода игра не имеет поддержки русского языка, интерфейс и субтитры доступны на 12 других языках, включая английский, французский и немецкий. Разработчики сообщили, что проект адаптирован для портативной консоли Steam Deck, но они продолжают собирать отзывы пользователей для получения официальной верификации. Минимальные системные требования включают процессор с частотой 2,0 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарту серии GTX 1080. Рекомендованные требования советуют использовать процессор с частотой 3,0 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня GTX 2080. Для установки игры потребуется 3 ГБ свободного места на жестком диске.