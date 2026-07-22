Echo Weaver выйдет 8 октября и появится в Game Pass - необычная "Metroidbrainia" сделает знания главным оружием игрока

Издатель Akupara Games и студия Moonlight Kids объявили дату выхода Echo Weaver. Необычная приключенческая игра, сочетающая элементы Metroidvania и временной петли, поступит в продажу 8 октября для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК. На компьютерах проект выйдет в Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store, а подписчики Game Pass получат к нему доступ уже в день релиза.

Главной особенностью Echo Weaver станет необычный подход к прогрессии. Разработчики называют игру «Metroidvania, основанной на знаниях» или «Metroidbrainia». Вместо традиционной системы улучшений игроку предстоит продвигаться вперёд благодаря информации, полученной в предыдущих циклах. По сюжету последний Ткач оказывается заперт в бесконечной временной петле и должен раскрыть тайну разрушенного мира, используя собственные открытия, чтобы постепенно приблизиться к идеальному прохождению.

Важную роль играет загадочный инопланетный глайв, наделяющий героя способностями, меняющими законы реальности. Каждая новая попытка позволяет лучше освоить его возможности, найти скрытые пути и использовать знания о мире для преодоления препятствий.

Помимо исследования, игроков ждёт знакомство с необычными персонажами, оказавшимися в ловушке временной петли. Среди них — кошка-владелица пиццерии, лидер выживших после загадочного Коллапса и фанатичный священник, предрекающий скорую гибель. Постепенно именно их истории помогут раскрыть происхождение катастрофы и разобраться в заговоре, скрытом в самом сердце мира.

Авторы также делают акцент на маршрутизации и грамотном использовании времени. Петля здесь выступает полноценным ресурсом: её можно продлевать, расходовать на лечение, открытие новых путей и другие действия. При этом успех зависит не столько от скорости реакции, сколько от умения запоминать окружение и выстраивать оптимальный маршрут.

По задумке разработчиков, Echo Weaver должна заинтересовать поклонников как атмосферных исследований в духе Outer Wilds, так и классических Metroidvania вроде Ori and the Blind Forest. Вместо привычной охоты за новыми способностями игрокам предстоит собирать знания, превращая каждую новую временную петлю в ещё один шаг к освобождению из бесконечного цикла.