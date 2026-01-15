Echoes Below: тактический выживач с открытым миром готовит встречу с межпространственной угрозой

Независимая студия Echo Division готовит к выходу Echoes Below — игру, совмещающую тактический шутер, выживач и открытый мир. Игрокам предстоит выживать на загадочном архипелаге, где ресурсы ограничены, а противники не только человеческие.

Главный герой оказывается один, отделённый от своей команды, и должен исследовать враждебное окружение, чтобы найти пропавших союзников. Игровой мир включает заброшенные города, бункеры и посты парамилитарной секты, где можно собирать ресурсы и сталкиваться с опасностью. Динамическая погода и смена сезонов добавляют реализма, а прокачка базы позволяет строить укрепления, создавать оружие и использовать различные транспортные средства.

Игроки смогут управлять собственным трёхместным отрядом, расставлять мины и продумывать стратегию обороны. По мере продвижения раскрывается тайна межпространственной угрозы, что делает Echoes Below похожей на Ghost Recon с элементами сверхъестественного.

Ранний доступ пока не имеет точной даты, хотя первый геймплейный трейлер появился ещё в марте 2025 года. Разработчики обещают, что «скоро» игроки смогут испытать весь тактический и выживательный потенциал игры.