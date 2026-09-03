Анонсировано сюжетное дополнение Genesis Maidens для ролевого экшена Echoes of Aincrad

Компания Bandai Namco Entertainment совместно со студией Game Studio Inc. в рамках презентации State of Play официально анонсировала первое масштабное сюжетное дополнение для ролевого экшена Echoes of Aincrad. Расширение получило подзаголовок Genesis Maidens, а его релиз запланирован на конец 2026 года.

События Genesis Maidens развернутся на 1 и 2 этажах парящего замка Айнкрад. Игрокам предложат побочную сюжетную ветку и цепочку заданий в ранее закрытых зонах крепости. Разработчики подчеркивают, что эта история никогда не фигурировала в оригинальных книгах и не демонстрировалась в аниме, открывая неизвестные события начального этапа смертельной игры.

Ключевой фигурой дополнения станет Мисуми Тодзава, известная фанатам как Мито из фильмов Sword Art Online Progressive. Героиня пополнит список напарников со своим набором комбинационных приемов и навыков поддержки, пока сюжетная линия раскроет ее переживания из-за груза прошлых ошибок. Вместе с напарницей в арсенал добавят новый тип оружия в виде изогнутых мечей, а также механику усиления экипировки пассивными эмблемами для глубокой настройки параметров персонажа.

Для запуска расширения потребуется оригинальная игра. Дополнение оценили в 19.99 доллара, а также включили в состав наборов Deluxe Edition за 89.99 доллара и Ultimate Edition за 109.99 доллара, тогда как базовая версия продается за 69.99 доллара. На странице проекта в Steam в качестве предварительной даты выхода дополнения указано 31 декабря 2026 года.

Анонс платного контента состоялся на фоне заметного падения пользовательских оценок основной игры. Ролевой экшен вышел 9 июля 2026 года и за 2 месяца собрал свыше 4000 отзывов, удерживая смешанный рейтинг, тогда как недавние обзоры опустились до категории в основном отрицательных. Аудитория активно критикует балансные патчи, которыми авторы урезали урон популярных кинжалов и одноручных клинков, а также существенно ослабили вспомогательные бонусы любимого напарника игроков Арго.

Градус недовольства усиливают и жесткие технические рамки. Проект на старте снабдили защитой Denuvo, привязали к обязательной установке на быстрый накопитель SSD и операционную систему Windows 11, а также оставили без поддержки портативной системы Steam Deck. Даже для получения стабильных 60 кадров в секунду на видеокартах уровня Nvidia GeForce RTX 2060 игрокам приходится принудительно снижать настройки до режима производительности.

Студия пытается удерживать интерес аудитории регулярными хотфиксами, исправляя баги с черными экранами и сбои, из-за которых в хардкорном режиме игра безвозвратно стирала файлы сохранений. До конца 2026 года авторы планируют ввести еще 1 уровень сложности выше очень тяжелого, продолжая перекраивать боевой баланс к выходу дополнения.