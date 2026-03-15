Echoes of Aincrad 10.07.2026
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
5.5 19 оценок

Авторы Sword Art Online Echoes of Aincrad покажут начало аниме Unanswered//butterfly на трансляции 19 марта

Extor Menoger

Создатели грядущей ролевой игры Echoes of Aincrad по вселенной Sword Art Online анонсировали специальную прямую трансляцию. Главной темой показа станет промоаниме Unanswered//butterfly, которое создается студией Polygon Pictures. Зрителям продемонстрируют вступительные кадры анимационного проекта.

Ведущими трансляции выступят генеральный продюсер серии игр Sword Art Online Есукэ Футами и руководитель разработки Echoes of Aincrad Ясухиро Яхата. Эти 2 разработчика расскажут новые подробности об игре и поделятся информацией о специальном мероприятии. Это событие пройдет 9 мая в кинотеатрах, где фанаты смогут посмотреть Unanswered//butterfly на большом экране.

Помимо этого на стриме покажут образцы физических бонусов из премиального издания и специального набора Dengeki. В состав премиального издания входят диск с игрой для PlayStation 5, специальный бокс с 1 диском Blu-ray и 2 дисками саундтрека аниме, визуальный буклет, 3 музыкальных диска с саундтреком игры, тканевый постер формата B2 и набор из 4 открыток. Также покупатели получат загружаемые дополнения, включая набор оружия, ранний доступ к режиму смертельной игры, стартовый набор предметов и дополнительную броню.

Релиз ролевого экшена Echoes of Aincrad состоится 9 июля 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, а 10 июля проект доберется до пользователей ПК в Steam. 1 из главных особенностей проекта станет режим смертельной игры, в котором после гибели персонажа файл сохранения удаляется навсегда. Доступ к этому режиму открывается после 1 прохождения основной сюжетной кампании.

Neko-Aheron

Я то игру купил, но зная бандай… наверное потом верну. Нет доверия этой конторе