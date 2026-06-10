Bandai Namco анонсировала демо-версию ролевой игры Echoes of Aincrad

Издатель Bandai Namco Entertainment объявил о скором выходе демонстрационной версии новой ролевой игры Echoes of Aincrad по франшизе Sword Art Online. Демо-версия будет доступна на персональных компьютерах и консолях в середине июня 2026 года.

Выход демо-версии на персональных компьютерах в сервисе Steam запланирован на 15 июня 2026 года в 17:00 по всемирному координированному времени (UTC). На игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и Xbox Series S запуск пройдет в формате регионального полуночного релиза. Это означает, что проект станет доступен в полночь по местному времени каждого региона, поэтому для американских пользователей запуск состоится 15 июня 2026 года в 21:00 по тихоокеанскому времени.

Параллельно с подготовкой к релизу игры в мобильном проекте Sword Art Online Integral Factor запустили специальное событие, которое продлится до 15 июля 2026 года. В рамках этого кроссовера игроки могут услышать песню Reach for the Rainbow (English Ver.). Композиция звучит на 3 этаже Айнкрада в исполнении персонажей Иори и Лалы, вокальные партии которых записали Като Реиа и Рина. Данная песня также выступает заглавной темой 110-минутного рекламного аниме-фильма Unanswered//butterfly, созданного специально в поддержку игры и входящего в состав ее ультимативного издания.

Кроме того, разработчики планируют представить проект на выставке Anime Expo. Продюсер игры Ёсукэ Футамэ совместно с приглашенными гостями проведет презентацию, посвященную Echoes of Aincrad. Релиз полной версии Echoes of Aincrad на всех заявленных платформах запланирован на 10 июля 2026 года.