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Echoes of Aincrad 10.07.2026
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
5.6 53 оценки

Группа DenuvOwO выпустила гипервизор-взлом для Echoes of Aincrad - в день релиза

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO сообщила об оперативном гипервизор-взломе защиты Denuvo в очередной новинке.

Echoes of Aincrad "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

В этот раз в день релиза была взломана Echoes of Aincrad от компании Bandai Namco. Наличие защиты Denuvo снова не помогло игре от попадание игры в руки пиратов.

Echoes of Aincrad - это захватывающая экшен-JRPG, действие которой разворачивается в легендарном парящем замке Айнкрад. Игрокам предстоит погрузиться в мир, где грань между виртуальной реальностью и борьбой за выживание практически стерта. Исследуя живописные локации и посещая детализированные города, вы станете архитектором собственной судьбы, прокладывая путь через опасности, которые требуют не только прокачки характеристик, но и молниеносной реакции.

ПК 1
10
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
HarshParzival

подожду войса лучше,что то боюсь я этих гипервизоров...

10
Sasha12345789

ПОЧТИ никто этим не пользуеться а он как ишаки уперлись и выпускают и выпускают эти гипервзломы. Зачем? Кому?

7
askazanov

Молодцы, хотя бы так бой этой денуве! )

2
001fess

Окститесь, уже нет места все это качать!)

2