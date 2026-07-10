Группа DenuvOwO выпустила гипервизор-взлом для Echoes of Aincrad - в день релиза

Группа DenuvOwO сообщила об оперативном гипервизор-взломе защиты Denuvo в очередной новинке.

В этот раз в день релиза была взломана Echoes of Aincrad от компании Bandai Namco. Наличие защиты Denuvo снова не помогло игре от попадание игры в руки пиратов.

Echoes of Aincrad - это захватывающая экшен-JRPG, действие которой разворачивается в легендарном парящем замке Айнкрад. Игрокам предстоит погрузиться в мир, где грань между виртуальной реальностью и борьбой за выживание практически стерта. Исследуя живописные локации и посещая детализированные города, вы станете архитектором собственной судьбы, прокладывая путь через опасности, которые требуют не только прокачки характеристик, но и молниеносной реакции.