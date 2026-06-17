Игроки раскритиковали демоверсию Echoes of Aincrad за технические проблемы и ограничения игрового процесса

После выхода демонстрационной версии ролевого экшена Echoes of Aincrad фанаты поделились первыми отзывами, указав на ряд недостатков. Анализ сообщества выявил как технические неполадки на персональных компьютерах, так и спорные геймплейные решения разработчиков.
Сбор мнений провел известный представитель сообщества под псевдонимом Gamerturk. Он систематизировал наиболее частые жалобы игроков, столкнувшихся с ограничениями тестовой версии проекта. Одной из главных проблем технического характера стала плохая оптимизация на персональных компьютерах. Даже владельцы современных видеокарт столкнулись со сбоями в работе игры, особенно во время сюжетной сцены с боссом по имени Illfang. Кроме того, пользователи ПК пожаловались на неотзывчивое управление мышью, которое ощущается так, словно к нему применили сглаживание, изначально предназначенное для геймпадов.
Некоторые вопросы игроков касались базового дизайна игры. Например, в демоверсии отсутствует свободное исследование локаций, из-за чего пользователям приходится следовать строго по сюжету. Также фанаты выразили недовольство отсутствием детальной настройки персонажа, хотя представитель сообщества пояснил, что этот элемент разблокируется сразу после завершения пролога в полной версии игры. Немало споров вызвала система экипировки, требующая возвращения к сундуку в таверне для смены снаряжения, а также невозможность выйти из игры через стандартное меню персонажа в стартовом городе. Как оказалось, кнопка выхода заблокирована в соответствии с сюжетом франшизы Sword Art Online, а реальная функция возврата в главное меню находится в настройках.
Среди игровых механик критике подверглось слишком долгое и простое обучение. Игроки отметили, что из-за затянутого вступления многие пропускают важную информацию и впоследствии не понимают, как побеждать боссов, требующих разрушения отдельных частей тела. Мир за пределами городов показался участникам тестирования пустым и лишенным жизни из-за отсутствия неигровых персонажей и случайных событий. Также были замечены графические проблемы с внезапным появлением объектов перед игроком на всех платформах и спорная механика падений, при которой персонаж телепортируется обратно на уступ вместо получения урона.
Разработчики из Game Studio Inc. и издатель Bandai Namco Entertainment пока не дали официальных комментариев по поводу всех жалоб, однако перенос прогресса из демоверсии в полную игру уже подтвержден. Ожидается, что простые технические проблемы, такие как сглаживание мыши, могут быть исправлены к моменту запуска, тогда как масштабные изменения игрового процесса могут появиться лишь в будущих обновлениях.
Ну я сыгранул. Дошел до города, в городе зашел в таверну, потом альт ф4 помог. Да эта фича что ввыйти с игры я понял сразу. Но заходить в меню что бы выйти не пробовал :)
Есть в игре плюс. Это SAO. Да.
Остальное конечно толи минусы толи недоделки.
Про мышку это да. Они просто движение мышки привязали к стику на геймпаде, вот и все. Отдельное управление в игре для мышки они видать не делали.
Графоний анрила гуд. НО когда по почти реальной местности бежит персонаж или моб который как бы рисованный типо анимэ. Ну вызывает диссонанс. Раз уж персонажи селшейдены, там и текстурки и модельки игрового мира делайте под стать.
Но у меня есть к игре самая большая претензия. это НЕМОЙ герой, он молчит всегда и везде. Рядом с ним бегает напарник болтушка, который трещит постоянно. Задает разные вопросы на которые сам же и отвечает, ведь ГГ немой.
И Самый большой прикол с ГГ немым, это как реализованы диалоги это вообще пушка из пушек. Они умудрились переплюнуть даже Фолыч 4. Если в Фолыче персонаж выбирал из 4х значков, ответить грубо, неатрально, одобрительно и чтото еще. Так вот тут ГГ может или покивать или поматать головой :))))))))))))))