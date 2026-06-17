Игроки раскритиковали демоверсию Echoes of Aincrad за технические проблемы и ограничения игрового процесса

После выхода демонстрационной версии ролевого экшена Echoes of Aincrad фанаты поделились первыми отзывами, указав на ряд недостатков. Анализ сообщества выявил как технические неполадки на персональных компьютерах, так и спорные геймплейные решения разработчиков.

Сбор мнений провел известный представитель сообщества под псевдонимом Gamerturk. Он систематизировал наиболее частые жалобы игроков, столкнувшихся с ограничениями тестовой версии проекта. Одной из главных проблем технического характера стала плохая оптимизация на персональных компьютерах. Даже владельцы современных видеокарт столкнулись со сбоями в работе игры, особенно во время сюжетной сцены с боссом по имени Illfang. Кроме того, пользователи ПК пожаловались на неотзывчивое управление мышью, которое ощущается так, словно к нему применили сглаживание, изначально предназначенное для геймпадов.

Некоторые вопросы игроков касались базового дизайна игры. Например, в демоверсии отсутствует свободное исследование локаций, из-за чего пользователям приходится следовать строго по сюжету. Также фанаты выразили недовольство отсутствием детальной настройки персонажа, хотя представитель сообщества пояснил, что этот элемент разблокируется сразу после завершения пролога в полной версии игры. Немало споров вызвала система экипировки, требующая возвращения к сундуку в таверне для смены снаряжения, а также невозможность выйти из игры через стандартное меню персонажа в стартовом городе. Как оказалось, кнопка выхода заблокирована в соответствии с сюжетом франшизы Sword Art Online, а реальная функция возврата в главное меню находится в настройках.

Среди игровых механик критике подверглось слишком долгое и простое обучение. Игроки отметили, что из-за затянутого вступления многие пропускают важную информацию и впоследствии не понимают, как побеждать боссов, требующих разрушения отдельных частей тела. Мир за пределами городов показался участникам тестирования пустым и лишенным жизни из-за отсутствия неигровых персонажей и случайных событий. Также были замечены графические проблемы с внезапным появлением объектов перед игроком на всех платформах и спорная механика падений, при которой персонаж телепортируется обратно на уступ вместо получения урона.

Разработчики из Game Studio Inc. и издатель Bandai Namco Entertainment пока не дали официальных комментариев по поводу всех жалоб, однако перенос прогресса из демоверсии в полную игру уже подтвержден. Ожидается, что простые технические проблемы, такие как сглаживание мыши, могут быть исправлены к моменту запуска, тогда как масштабные изменения игрового процесса могут появиться лишь в будущих обновлениях.