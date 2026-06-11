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Echoes of Aincrad 10.07.2026
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
5.9 42 оценки

Издатель Bandai Namco представил новый сюжетный трейлер ролевой игры Sword Art Online: Echoes of Aincrad

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Компания Bandai Namco Entertainment опубликовала сюжетный трейлер под номером 2 предстоящей ролевой игры Sword Art Online: Echoes of Aincrad. В свежем видеоролике авторы уделили внимание завязке сюжета, которая возвращает историю к истокам франшизы.

Игрокам предстоит создать собственного уникального персонажа и отправиться на этаж под номером 1 парящей крепости Айнкрад, где обычное погружение в виртуальный мир быстро превращается в смертельную игру на выживание. В трейлере показаны знакомые персонажи, включая Кирито, Асуну и лидера гильдии Диабеля, который собирает команду бета-тестеров для сражения с боссом 1 уровня.

В качестве музыкального сопровождения в ролике звучит композиция Live to Survive в исполнении японской певицы Aimer. Трейлер также демонстрирует фрагменты игрового процесса, включая сражения в реальном времени с использованием различных видов оружия, среди которых представлены мечи, двуручные топоры, рапиры и кинжалы. Игроки смогут исследовать локации вместе с напарниками, каждый из которых обладает уникальными вспомогательными навыками.

Выход полной версии игры запланирован на 9 июля 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Пользователи персональных компьютеров смогут приобрести проект в Steam на 1 день позже, 10 июля 2026 года. Разработкой занимается студия Game Studio Inc., а в качестве издателя выступает компания Bandai Namco Entertainment.

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