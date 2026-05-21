Издатель Bandai Namco представил подробный обзор игровых механик в новом трейлере Sword Art Online: Echoes of Aincrad

Компания Bandai Namco опубликовала обзорный трейлер игрового процесса грядущего ролевого экшена Sword Art Online: Echoes of Aincrad. Видеоролик знакомит игроков с основными элементами игрового процесса, которые помогут выжить в парящей крепости Айнкрад. Приключение начнется с создания собственного аватара, где пользователи смогут настроить пол, прическу, цвет кожи и телосложение персонажа.

Исследование локаций тесно связано с картографированием местности. Активация специальных терминалов в безопасных зонах позволяет открыть подробную карту текущего региона с указанием сундуков, скрытых проходов и головоломок. В процессе путешествия игрокам придется регулярно вступать в сражения. Боевая система завязана на управлении 3 шкалами, среди которых здоровье, выносливость для проведения атак, уклонений и блоков, а также шкала специальных очков для активации уникальных приемов. Для восстановления здоровья пользователи смогут использовать как лечебные кристаллы с лимитированным числом зарядов, так и классические зелья.

В игре будет доступно 6 типов оружия, включая сбалансированные одноручные мечи со щитами, тяжелые двуручные топоры, кинжалы, рапиры, двуручные мечи и булавы. Каждый тип обладает своим набором преимуществ и прокачивается по мере использования. Кроме того, выполнять задания можно вместе с 1 напарником под управлением искусственного интеллекта. Помощники обладают уникальными вспомогательными умениями и совместными комбинациями, а их поведение настраивается с помощью 2 режимов. 1-й режим позволяет перераспределять внимание врагов между участниками группы, тогда как 2-й активирует свободный бой или синхронные атаки по целям.

Между вылазками игроки будут проводить время в безопасных поселениях. В тавернах можно распределять полученные при повышении уровня очки развития между основными характеристиками персонажа, такими как сила, ловкость, выносливость и интеллект. В лавках торговцев доступна покупка расходных материалов, а в кузнице пользователи смогут улучшать снаряжение, создавать новое оружие и переносить особые модификаторы между одинаковыми типами экипировки. Тщательная подготовка в городе станет ключом к победе над сильными боссами, которые поджидают в глубине опасных подземелий.

Релиз Sword Art Online: Echoes of Aincrad на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на 9 июля 2026 года. Версия для персональных компьютеров в сервисе Steam станет доступна чуть позже, 10 июля 2026 года. Предварительные заказы игры уже открыты для всех целевых платформ.