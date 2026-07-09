Критики прохладно встретили ролевой экшен Echoes of Aincrad: Sword Art Online перед релизом

В сети появились первые обзоры ролевого экшена Echoes of Aincrad: Sword Art Online от студии Game Studio Inc. и издательства Bandai Namco Games. На агрегаторе Metacritic проект получил среднюю оценку в 64 балла из 100 на основе 26 рецензий критиков.

Большинство критиков сошлись во мнении, что боевая система является важным достоинством игры. Сражения проходят в реальном времени и сочетают в себе элементы соулслайков, такие как шкала выносливости, уклонения, парирования и ограниченный запас лечебных зелий. Игрокам доступно 6 видов оружия, включая мечи, топоры и палицы, каждый из которых обладает своим стилем ведения боя и особыми навыками. Дополнительную глубину битвам придает система напарников, позволяющая брать на задания компьютерных союзников и отдавать им тактические приказы, а также активировать совместные комбо-атаки. Рецензенты также положительно оценили проработанную систему прокачки персонажа, улучшение экипировки у кузнеца и синтез оружия.

Несмотря на положительные стороны, проект подвергся критике за структуру игрового мира и дизайн локаций. Рецензенты отмечают, что полуоткрытые зоны и подземелья Айнкрада выглядят пустыми, а перемещение по ним быстро утомляет из-за редких встреч с противниками. Положение усугубляется частым повторным использованием типов врагов и боссов, а также копированием элементов архитектуры подземелий. Кроме того, города наполнены немыми персонажами, с которыми нельзя взаимодействовать, что разрушает иллюзию живой многопользовательской игры.

Критике подверглись и другие аспекты игры, включая повествовательный темп, который многие сочли затянутым в 1 половине прохождения. Использование классического архетипа молчаливого главного героя, по мнению обозревателей, снижает эмоциональный накал в сюжетных сценах, когда напарники вынуждены отвечать на собственные вопросы. Техническое состояние игры на движке Unreal Engine 5 также вызвало вопросы из-за нестабильной частоты кадров на консолях, опускающейся ниже 60 кадров в секунду. Вдобавок журналисты пожаловались на отсутствие базовых удобств, включая невозможность поставить игру на паузу во время сюжетных сцен и сброс прогресса миссии при выходе до ее завершения.

В итоге обозреватели называют Echoes of Aincrad новой попыткой развития игровой серии, которая способна заинтересовать преданных поклонников франшизы за счет свежего взгляда на знакомую вселенную и приятного визуального стиля. Однако из-за монотонного игрового процесса, пустых локаций и технических недоработок проект может не привлечь широкую аудиторию любителей жанра ролевых экшенов.