Новая RPG Sword Art Online: Echoes of Aincrad выйдет в июле

Компания Bandai Namco анонсировала новую игру во вселенной Sword Art Online — Sword Art Online: Echoes of Aincrad. Релиз проекта запланирован на июль 2026 года. Согласно японскому трейлеру, игра выйдет 9 июля, тогда как англоязычная версия трейлера на канале PlayStation указывает дату 10 июля.
Новая RPG станет следующим этапом развития игровой серии после выхода Sword Art Online: Fractured Daydream в 2024 году. Разработчики обещают более самостоятельную историю, не требующую знания оригинального аниме или манги.
Одним из главных нововведений станет полноценное создание собственного героя. Впервые в истории франшизы игроки не будут управлять готовым персонажем вроде Кирито — вместо этого им предложат создать собственного аватара.
Продюсер серии Ёсукэ Футами отметил, что такое решение позволит игрокам сильнее погрузиться в приключение и почувствовать себя частью мира. По его словам, разработчики хотели сделать историю максимально доступной для новых игроков.
Действие Sword Art Online: Echoes of Aincrad разворачивается внутри виртуальной MMO-игры. Несмотря на сеттинг, проект ориентирован на одиночное прохождение. Игрокам предстоит собрать команду из AI-союзников и отправиться исследовать опасные подземелья и локации, которые разработчики сравнивают с большим многоуровневым данжем.
Больше подробностей о проекте, включая новые детали геймплея и системы персонажей, ожидается ближе к релизу.
Ну, создание персонажа своего уже было в Sword Art Online: Fatal Bullet, там же и была своя история, другой момент, что там и за Кирито и КО играть можно было. Раз в этой игре сюжет будет свой и без Киритоса (слава тебе Господи), то посмотрим, выстрелит или же нет? Геймплей вроде кажется интересным: https://youtu.be/cSDYZiMbOCo?si=5WoGgblyK9mkeSOK
Ништяк. Надеюсь мой стим дек потянет. А то ему на тёмной теретории уже было тяжело. А тут, судя по трейлеру, графону навалили и локации не маленькие
Казалось бы хуже Fractured Daydream быть уже не может... Но Скамко Мастдай, как всегда, сумели "удивить".
Первая игра в серии, которую я точно не куплю. Это даже пародией назвать нельзя. Это... Это просто издевательство над фанатами.
Ужасная графика, ужасный деревянный геймплей, ужасная задумка. За этот "проект", видимо, даже чашку риса этим так называемым "разработчикам" не выдали.
Они сами настолько стыдятся этой поделки, что даже Sword Art Online в названии указали лишь мельком.
Уроды. Просто никчёмные уроды.
P.S. - 70 БАКСОВ! 70 МАТЬ ИХ БАКСОВ ЗА ЭТО! Я просто умываю руки...
Радует, что не новый тейлс оф, а то по скриншотам было видно, что выглядило хуже арайса)
почему это выгдлядит дёшево?