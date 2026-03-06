Новая RPG Sword Art Online: Echoes of Aincrad выйдет в июле

Компания Bandai Namco анонсировала новую игру во вселенной Sword Art Online — Sword Art Online: Echoes of Aincrad. Релиз проекта запланирован на июль 2026 года. Согласно японскому трейлеру, игра выйдет 9 июля, тогда как англоязычная версия трейлера на канале PlayStation указывает дату 10 июля.

Новая RPG станет следующим этапом развития игровой серии после выхода Sword Art Online: Fractured Daydream в 2024 году. Разработчики обещают более самостоятельную историю, не требующую знания оригинального аниме или манги.

Одним из главных нововведений станет полноценное создание собственного героя. Впервые в истории франшизы игроки не будут управлять готовым персонажем вроде Кирито — вместо этого им предложат создать собственного аватара.

Продюсер серии Ёсукэ Футами отметил, что такое решение позволит игрокам сильнее погрузиться в приключение и почувствовать себя частью мира. По его словам, разработчики хотели сделать историю максимально доступной для новых игроков.

Действие Sword Art Online: Echoes of Aincrad разворачивается внутри виртуальной MMO-игры. Несмотря на сеттинг, проект ориентирован на одиночное прохождение. Игрокам предстоит собрать команду из AI-союзников и отправиться исследовать опасные подземелья и локации, которые разработчики сравнивают с большим многоуровневым данжем.

Больше подробностей о проекте, включая новые детали геймплея и системы персонажей, ожидается ближе к релизу.